Украинские боевики почти 180 раз нарушили перемирие в Донбассе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донбассе украинские боевики 179 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- С момента вступления в действие дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, в период с 27 июля по 9 октября 2020 год зафиксировано 179 нарушений со стороны вооруженных формирований Украины, - сообщил Басурин.

В 76-ти случаях был нарушен запрет на применение огня, 25 раз украинские подразделения использовали беспилотники. Кроме того, отмечено 78 фактов проведения инженерных работ по дооборудованию позиций военными 53-й, 54-й механизированных бригад, 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады и 56-й мотопехотной бригады.

Документ о перемирии запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.

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