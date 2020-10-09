ВСУ провоцируют на ответный обстрел: в подконтрольный Киеву Донбасс прибыл посол Литовской республики в Украине

Басурин: ВСУ провоцирую на ответный обстрел
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За прошедшие сутки боевики Вооруженных формирований Украины два раза нарушили перемирие. Как «КП» уже сообщала, они открывали огонь по Донецку из противотанковых управляемых ракет и гранатометов.
- Эти провокационные обстрелы напрямую связаны с прибытием в зону ответственности 54-й бригады представителей Литовской делегации во главе с послом Литовской республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом. Командующий перативно-тактической группировки «Восток» Содоль приказал осуществить провокационные обстрелы с целью обвинения в нарушении действующих договоренностей Народные Республики, а также обоснования необходимости получения очередной партии военно-технической помощи, - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Все факты нарушения перемирия военные ДНР оперативно передали представителям украинской стороны в СЦКК для исключения возможных обвинений Народной милиции в провокациях.
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