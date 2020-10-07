Украина открыла огонь по Ясиноватой

Ясиноватая - одна из "горячих" точек Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Армия Украины сегодня утром обстреляла из стрелкового оружия город Ясиноватую севернее Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 09:22 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Ясиноватой, применяется стрелковое оружие, — отметили в СЦКК.

Там добавили, что огонь велся со стороны подконтрольной украинской войскам Авдеевки.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

Ранее Зеленский констатировал, что Киев не может остановить гражданскую войну на территории Донбасса без диалога с Россией. Якобы его контакты с Владимиром Путиным ограничены, но предметны. И украинский президент хотел бы большей эффективности от таких контактов.

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