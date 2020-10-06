«С помощью беспилотника!» В ДНР представили видео, как украинские военные поджигают траву вблизи линии фронта

Сбитый беспилотник ВСУ был найден и при изучении его флэш-накопителя обнаружены доказательства поджогов. Фото: УНМ ДНР

В управлении Народной милиции (УНМ) ДНР представили видеозапись, как украинские военные поджигают сухую траву вблизи линии фронта. Для этого солдаты ВСУ используют беспилотные летательные аппараты (БЛА).

- Подразделениями НМ ДНР был сбит БЛА ВСУ, осуществлявший сброс зажигательных боеприпасов с целью поджогов территории Республики, - рассказали в УНМ.

Аппарат был найден и при изучении его флэш-накопителя обнаружены доказательства поджогов.

- Также нашими защитниками была зафиксирована попытка поджога сухой травы с помощью бутылки с зажигательной смесью. Тем самым, вооруженные формирования Украины в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение дополнительными мерами по усилению и контролю режима прекращения огня и показали свое истинное лицо разжигателей войны, - отметили в УНМ.

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