Премьера шпионского фильма в ДНР: Сцены из Израиля снимали в донецком ботсаду

В фильме снимались рядовые дончане Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фильм «Альфа-Р» представил режиссер Александр Коробко - российский журналист-международник, телевизионный продюсер, автор книг, посвященных биографиям известных личностей.

- Нам было необычайно сложно, фильм снимался в разгар пандемии коронавируса, и мы не могли даже обналичить свои карты Сбербанка, поэтому бюджет фильма был крайне ограничен, - сказал Коробко.

Режиссер кинокартины Александр Коробко рассказал, что фильм снимался в разгар пандемии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Лента начинается с того, что во время войны в Донбассе, в 2015 году, украинские военные перехватили беспилотный летательный аппарат сил ДНР в районе донецкого аэропорта. После этого в Республике приступили к созданию совершенно нового БПЛА, не имеющего аналогов в мире, который почти невозможно перехватить или уничтожить. За разработку взялся ученый из РФ Андрей Гвоздев, роль которого исполняет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. В конце фильма Донбассу удается представить практически неуязвимый беспилотник. И ситуация в мире изменилась!

Актеров для съемок искали среди рядовых дончан, которым было интересно попробовать свои силы в «большом кино»

- И как ни странно, мы даже сцены из Израиля снимали в донецком ботаническом саду, - рассказал режиссер Александр Коробко.

В Донецке презентовали российско-донецкий триллер Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Премьера «Альфа-Р» на российских экранах запланирована на начало октября. Фильм будет переведен на арабский язык и показан зрителям Сирии.

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