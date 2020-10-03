Пожары на Луганщине подбираются к границам ЛНР

Архив "КП" Фото: Илья Богатиков

На оккупированной ВСУ территории ЛНР продолжаются лесные пожары, наиболее сложная ситуация в районах у линии фронта.

- Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта, — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным украинских спасателей, во время тушения пожаров, были обнаружены тела семи человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

После подтверждения гарантий «безопасного» неба со стороны ЛНР, для тушения пожаров Украина применила пожарную авиацию. В частности, вертолеты борются с огненной стихией в районе оккупированного Северодонецка.

Ранее стало известно, что угроза возникновения массовых пожаров также есть на территории ЛНР, а не только на той части, что временно подконтрольна Украине. Там 30 сентября в огне погиб один человек.

Также 2 октября в селе Благодатное (ДНР) на государственном предприятии «Амвросиевское лесное хозяйство» произошел пожар. Огонь уничтожил 2 гектара леса.

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