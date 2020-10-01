Регата за «Кубок Донбасса»: Почему соревнования не проводят на Пасху, как призвать ветер и какие еще приметы есть у туристов-парусников

Команда победителей - донецкий экипаж судна "Абуяка". Фото: архив Захара Емельянова

ЧАСТЬ 1

В эти выходные на Старобешевском водохранилище состоялась 41-ая регата за «Кубок Донбасса». Наш корреспондент не только побывал там, но и послушал байки бывалых спортсменов, узнал "парусные" приметы и словарик сленга настоящего морского волка.

Байка № 3 О том, что не стоит недооценивать местные водоемы

- Эта история произошла на соревнованиях за «Кубок Нового Света», - рассказывает Александр Васильченко. – Так получилось, что они пришлись на Пасху. Погода стояла нормальная, хотя и было прохладно. Водоем знакомый местный. Собралось порядка 15-ти экипажей. Мы вышли на старт и ничего не предвещало беды. Но только отошли от берега, налетел ветер страшной силы. Небо потемнело в мгновение ока, не стало видно ни противоположного берега, ни соседних катамаранов, ни самого водохранилища. Я не могу совладать с парусом, мачту наклоняет, а нужно сказать, самое страшное это попутный шквал.

Погода может поменяться в мгновение ока. Фото: архив Ольги Дмитрук

Продолжалась буря несколько минут, но она была такой силы, что повредила большую часть катамаранов – кого-то перевернуло, кого-то выбросило на берег, поломало мачты. После этого случая мы всегда переносили соревнования, которые приходились на Пасху. Несколько лет назад случай этот забылся, снова вышли на Пасху и снова попали в шторм. А стихию, которую готова обрушить на человека природа, нельзя недооценивать даже на местных водоемах. Бывалые моряки никогда не выходят на воду в большие церковные праздники, проводят время дома с семьей.

Александр Васильченко Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А вообще свои приметы, как и везде, имеются и в парусном туризме. Например, если совсем нет ветра, нужно поскрести ногтями мачту и посвистеть, ветер не заставит себя ждать. Нельзя кликать беду, предсказывать крушения и прочее. Нельзя говорить на оснастку судна - «веревочки», веревочек тут нет, есть концы, шкоты, брасы, фалы. Нельзя говорить «плыть», нужно говорить «идти», правда при этом капитаны у нас дальнего плавания, а не дальнего хождения.

Тем временем, ветер позволяет выйти катамаранам на воду, хотя все еще остается достаточно сильным в течение всех двух дней соревнований. Состоялось несколько гонок по треугольнику, не обошлось без порванных парусов и перевернутых катамаранов. Абсолютным лидеромом регаты, которому достался «Кубок Донбасса», стал экипаж парусного судна «Абуяка» - капитан Юрий Лесничий, матросы - Захар Емельянов, Дмитрий Тугай. Остальные призовые места поделили между собой экипажи из Макеевки. Второе место у экипажа парусного судна «Икар» (капитан – Сергей Бондаренко), третье - «Меркурий» (капитан – Юрий Беляев).

Это больше, чем спорт, это образ жизни. Фото: архив Ольги Дмитрук

- Печально, парусный туризм у нас в Республике жив, скорее, вопреки, чем благодаря. Все соревнования, подготовка к ним, ремонты держатся исключительно на наших плечах и только благодаря энтузиастам каждый год на водоемах Донбасса разворачиваются паруса, - признается капитан «Мистраля» Ольга Дмитрук. - Главное в туризме это походы. А походов у нас практически нет. Я назову всего четыре экипажа, которые совершали парусные походы за минувшие семь лет. Я не вижу молодежи в парусном туризме. Для того, чтобы она туда пришла и у нас появилась смена, необходима серьезная поддержка государства.

Небольшой словарик сленга туриста-парусника

Вмордувинд (то же, что левентик) – положение носом к ветру

Выбери шверт – поднять выдвижной киль

Галсануть – сделать поворот относительно направления ветра

Кильнуть – перевернуть катамаран (оверкиль)

Потравить шкоты – удлинить веревочки для управления парусами

Рифиться – уменьшать площадь парусов

Штилеет – стихает ветер

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