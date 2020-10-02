Украинская армия обстреляла Доломитное и Ленинское

Под огнем ВСУ оказались два поселка Республики. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – девять единиц, - говорится в сводке.

Под огнем киевских силовиков оказались оказались районы поселка Доломитное на горловском направлении, а также село Ленинское – на мариупольском направлении.

- При обстрелах применялись подствольные гранатометы, а также противотанковые – РПГ и СПГ, - сказали в представительстве.

Кроме этого, в СЦКК рассказали, что подразделения украинской армии накануне, в 11.25, начали инженерные работы вблизи своих позиций у села Водяное на юге ДНР в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе.

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