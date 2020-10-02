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Политика

150-тысячный обладатель паспорта РФ из ЛНР: Прочитал клятву, что за Россию жизнь отдам

Житель Петровского Геннадий Лукашев стал юбилейным гражданином России из ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Геннадий Лукашев напомнил, что жители Донбасса всегда считали себя частью большой России. Фото: lug-info.com

Геннадий Лукашев напомнил, что жители Донбасса всегда считали себя частью большой России. Фото: lug-info.com

1 октября житель подведомственного Красному Лучу Петровского Геннадий Лукашев стал 150-тысячным жителем ЛНР, получившим российский паспорт в упрощенном порядке. Заветный документ Лукашеву вручили в Новошахтинске Ростовской области.

- Для меня это очень большой праздник! Появилась какая-то уверенность в завтрашнем дне, - сказал ЛИЦ Геннадий Лукашев. - Я просто прочитал клятву, знаю, что за за Россию жизнь отдам, если что-то когда-нибудь случится.

Новоиспеченный гражданин России подчеркнул, что будет беречь и дорожить своим новым паспортом. Лукашев отметил, что стремился получить российское гражданство многие годы.

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