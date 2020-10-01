Леонид Пасечник: 150 тысяч жителей ЛНР стали гражданами России

В МВД отметили, что около 600 луганчан доставляются спецрейсами к пунктам выдачи паспортов в Ростовской области. Фото: МВД ЛНР

150 тысяч жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом более полумиллиона луганчан получили паспорта ЛНР. Об этом сегодня сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель Республики отметил, что количество желающих стать гражданами ЛНР и РФ не уменьшилось. Об этом можно судить по числу подаваемых документов.

По данным МВД ЛНР, гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ежедневно получают более 600 жителей Республики.

- Ежедневно более 600 граждан доставляются в пункты выдачи паспортов РФ в Ростовской области. В городе Новошахтинске сегодня состоялась юбилейная выдача 150-тысячного паспорта жителю города Петровское Геннадию Лукашову, - рассказал заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД Республики Михаил Параскеев.

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