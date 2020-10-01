В ДНР рекомендовали перевести большую часть сотрудников организаций и учреждений на дистанционную работу

От жителей снова потребовали соблюдать социальную дистанцию Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Руководителям организаций и учреждений всех типов и форм собственности рекомендовано перевести большую часть рабочего коллектива на дистанционную работу. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению коронавируса.

Также всем организациям и жителям Республики в обязательном порядке необходимо придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, чтобы избежать распространения COVID-19:

- соблюдать социальную дистанцию 1 - 1,5 метра в местах массового скопления людей;

- проветривать рабочие и жилые помещения;

- соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, а также всем работникам, которые непосредственно контактируют с людьми;

- проводить контроль температуры тела всем сотрудникам до начала работы, а также во время рабочего дня;

- обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела (37,2 С и выше) и/или с признаками инфекционного заболевания;

- соблюдать дезинфекционный режим: обработка рук и рабочих поверхностей спиртосодержащими антисептиками, регулярное мытье рук с мылом.

Кроме того, по возможности всем гражданам в возрасте от 65 лет или имеющим хронические заболевания, необходимо избегать массового скопления людей.

Напомним, что в ДНР с 28 сентября возобновлены ограничения на проведения массовых мероприятий, вузы переведены на дистанционное обучение, также запрещены личные приемы граждан.

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