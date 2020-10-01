В ДНР рассказали, когда будут переводить школы на дистанционное обучение

Школьники пока могут не переживать по поводу дистанционного обучения Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Учреждения общего и среднего профессионального образования ДНР продолжат работу в штатном режиме. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Республики Андрей Удовенко.

- Сейчас нет необходимости, и ситуация не требует принятия такого решения, — сказал Удовенко.

Он уточнил, что мониторинг распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневно во всех учебных учреждениях. Несмотря на отдельные случаи заболевания учащихся или сотрудников, в целом ситуация контролируемая.

Впрочем, при необходимости решение о переходе на дистанционную или очно-заочную форму обучения будет приниматься Межведомственным штабом по предупреждению коронавирусной инфекции, либо на уровне местных властей.

Напомним, что с 28 сентября все вузы ДНР были переведены на дистанционный формат обучения. При этом здания вузов перестали посещать студенты, а пожилые преподаватели и сотрудники исправно ходят на работу. Скольких из них недосчитается Республика после выхода из пандемии, которая нарастает с каждым днем?

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