«Пожертвовала собственной безопасностью!» В Горловке от коронавируса умерла 46-летняя медсестра, которая помогала больным COVID-19

Елена Шалимова до конца выполняла свой профессиональный долг. Фото: @Prikhodko1970

Сегодня, 1 октября, утром в возрасте 46 лет ушла из жизни медицинская сестра ЦПМСП № 1 Горловки Елена Шалимова. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Не стало медицинской сестры центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Елены Шалимовой – одного из ангелов в белых халатах, которая посвятила свою жизнь борьбе за здоровье людей, за их жизни, но, к сожалению, свою жизнь сохранить не смогла. Елена Валериевна с честью и истинной самоотдачей выполняла свой профессиональный долг, жертвуя собственной безопасностью во имя спасения людей, в результате чего заболела. Вчера, 30 сентября, она была госпитализирована в реанимацию городской больницы № 2 Макеевки. Врачи боролись до последнего за здоровье коллеги, но, к величайшему сожалению, заболевание, с которым она отважно боролась, забрало ее жизнь, - написал на своей странице в соцсети Приходько.

Он отметил, что горловчане выражают соболезнования родным и близким умершей, разделяя боль и горечь утраты с семьей Елены Валериевны, чье имя будет вечным огнем пылать в наших сердцах в знак безмерного уважения и светлой памяти усопшей.

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