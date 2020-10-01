В Станице Луганской горят все дома не улице Донецкой, взрываются боеприпасы

Огонь добрался до строений на КПВВ «Станица Луганская». Фото: ЛугОГА

Подконтрольная Украине Луганщина охвачена пожарами. Очень сложная ситуация в Станице-Луганской. Здесь горят почти все дома на улице Донецкая, взрываются боеприпасы, которыми напичкан прифронтовой поселок. Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Пожар добрался до контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Повреждена часть инфраструктуры КПВВ. Украина прекратила пропуск жителей через КПВВ.

Тем временем, МГБ ЛНР призвало жителей Республики воздержаться от пересечения пункта пропуска.

- КПВВ «Станица Луганская» со стороны ЛНР работает в штатном режиме. Вместе с тем призываем граждан Республики временно воздержаться от пересечения КПВВ в связи с ситуацией, сложившейся на украинской стороне, которая может быть небезопасной для жизни и здоровья наших граждан, - говорится в сообщении.

В огненном круге на украинской стороне Луганщины оказались 22 населенных пункта вдоль линии разграничения. Сегодня число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов.

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