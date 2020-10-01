Перемирие по-украински: ВСУ за сутки семь раз обстреляли республики Донбасса

Для обстрелов ВСУ применяют автоматические станковые гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли республики Донбасса. Дважды – территорию ДНР. И пять раз – территорию ЛНР. Такое вот «перемирие» по-украински.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что под огнем украинской армии оказались районы поселков шахты 6/7 и Доломитное в Горловке. При обстрелах противник применял противотанковые гранатометы (РПГ и СПГ).

Кроме того, украинские военные в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе произвели два подрыва в районе КПП «Новотроицкое» к югу от Донецка, а также подконтрольного украинским силовикам поселка Зайцево (Северное) под Горловкой.

На территории ЛНР обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Донецкий, сел Лозовое и Березовское.

Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ), автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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