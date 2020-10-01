Зеленский уволил Фокина из Контактной группы по Донбассу. Кравчук может быть следующим?

Витольд Фокин не вписался в «минский формат» по-украински. Фото: Скриншот видео Главред

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября вывел Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого замглавы этой делегации. Такое решение давно назревало. Уж слишком не вписывались высказывания 87-летнего Витольда Павловича в общий хор украинских политиков.

За полуторамесячное пребывание в ТКГ Фокин, как минимум дважды попадал в крупные скандалы. В первый раз за предложение провести всеобщую амнистию и предоставить особый статус всей территории Донецкой и Луганской областей, при условии не менять Конституцию. В другом случае Витольд Павлович назвал защитников ДНР и ЛНР повстанцами, когда высказался за введение миротворцев и создание в Донбассе под эгидой ООН временного международного правительства.

Окончательно взбесило националистов заявление Фокина в стенах Верховной Рады 29 сентября, что он пока не видит доказательств ведения в Донбассе войны между Украиной и Россией. Мол, против незалежной воюют «наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации». Но даже эта достаточно спорная оговорка не спасла Витольда Павловича от резкой критики.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина «мерзавцем». И призвал «немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию».

А в Офисе президента Украины более корректно заявили, что «неприятно поражены личными оценками и комментариями», которые дал Витольд Фокин. В ОПУ напомнили, что безусловная обязанность представителя государства на любом уровне – это воплощение в жизнь позиции Киева и «интересов украинского народа». При этом у Зеленского призвали членов делегации Украины в ТКГ работать в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели.

- Можно не сомневаться, что теперь в Контактной группе исключены любые иные мнения, кроме откровенно националистических, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он обращает внимание, что в последнее время выпал из публичной сферы руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он раньше тоже делал много неоднозначных заявлений.

- Леонид Макарович – тертый политик, и взял паузу. Стал наблюдать, чем закончится история с Фокиным. С уходом Витольда Павловича у Кравчука значительно сузилась возможность для поиска компромисса на заседаниях ТКГ. А тем временем политика киевских властей завела в тупик сам переговорный процесс. Напомню, Верховная Рада не стала менять закон о местных выборах, который исключил из общего процесса неподконтрольные территории Донбасса, - отмечает политолог.

Кузьменко предполагает, что первому президенту незалежной сейчас нужно хорошо постараться, чтобы удержаться в кресле руководителя делегации. Если, конечно, Леонид Макарович захочет взять на себя роль зиц-председателя. Который ничего не решает, а лишь повторяет заученные фразы, написанные в Офисе президента Зеленского.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Витольд Фокин: Надеялся, что меня услышат

Политик сделал первое заявление после увольнения из ТКГ

Экс-первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин дал комментарий после своего увольнения из переговорной группы. По словам Фокина, он искренне хотел прояснить свою позицию относительно участия России в войне в Донбассе. Думал, что во время заседания профильного комитета Верховной Рады его услышат и к нему прислушаются, но этого так и не произошло.

- Я хотел прояснить свою позицию. Искренне надеялся, что меня услышат и поймут. Думал, что это поможет уточнить некоторые моменты, которые вызвали дискуссию из-за моих фраз. Эти слова некоторые СМИ вырвали из контекста. Но, к сожалению, этого не случилось, - заявил Фокин.

Кстати, заседание ТКГ 30 сентября прошло уже без участия Витольда Павловича. Решено, что его должность будет упразднена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Витольд Фокин вынужден извиняться за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе снова попал в скандал (подробнее)