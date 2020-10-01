В Донбассе двухлетнего малыша насмерть растерзали овчарки, которых держали его родители

Собаки, живущие в вольерах, зачастую агрессивны Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Двухлетнего Егора из Селидово в его день рождения покусали две овчарки, которые принадлежали его родителям. За жизнь малыша врачи боролись больше недели, но безрезультатно – мальчик умер.

О подробностях трагедии на своей странице в соцсети рассказала волонтер Александра Сова-Тимощенкова. По ее словам, инцидент произошел в тот день, когда семья отмечала двухлетие ребенка.

- Папа, уходя на работу, неплотно притворил двери в вольере, а мама, занятая домашними хлопотами, не заметила, как малыш вышел один во двор. Мать нашла мальчика уже без сознания, когда его рвали две овчарки, – сообщила волонтер.

У ребенка серьезно пострадала паховая область. Сначала мальчика доставили в больницу Селидово, но в этот же день транспортировали вертолетом в Днепропетровск. К сожалению, спасти малыша не удалось.

- Если отец не закрыл вольер, то ребенок мог туда зайти. Это территория собаки, она ее инстинктивно будет охранять. Плюс ко всему, собаки, живущие в вольерах, вообще зачастую агрессивны. Но собственно этого и хотят от них хозяева, чтобы дом охраняли. Мне в этой истории жалко ребенка, который погиб из-за взрослых и собак, которых застрелили, - прокомментировала Сюзанна Гусейнова.

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