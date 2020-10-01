Протесты жителей не помогли: В Мариуполе в здании детской больницы открыли странный медцентр СБУ

Здание оградили и повесили на заборе колючую проволоку, на окнах – решетки. Фото: 0629.com.ua

В подконтрольном Украине Мариуполе на месте детской поликлиники в Приморском районе создали военно-медицинский центр СБУ. Несмотря на протесты жителей.

Двухэтажное здание обслуживало в течение 20 лет около восьми тысяч детей в возрасте от 0 до 16 лет. На территории педиатрии находился гараж и обширный двор. Два года назад в здании прошел ремонт, там утеплили кабинеты и восстановили подвал – за счет городской казны и спонсоров. А после этого городские власти приняли решение перенести педиатрическую амбулаторию в два здания, расположенных в разных точках Приморского района. Мариупольцы были недовольны – это было крайне неудобно для пациентов и их родителей.

Как только стало известно, что здание отдадут силовикам, это вызвало волну возмущений. Но никто не посчитался с мнением горожан. В итоге недавно в бывшую педиатрию заехали новые хозяева. Здание оградили и повесили на заборе колючую проволоку, на окнах – решетки.

Как отмечают жители, вывесок у нового учреждения нет. И неизвестно, чем в реальности занимается так называемый «военно-медицинский центр СБУ». Не исключено, что здесь может разместиться американская биолаборатория, коих «партнеры» открыли на Украине более десятка.

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