«Звонок для ангелов Донбасса» В донецкой школе № 57 вспоминали погибших при обстреле шесть лет назад

Дети прикрепили колокольчики к рябине, посаженной на месте, куда в 2014 году прилетел украинский снаряд. Фото: denis-pushilin.ru

В четверг, 1 октября, в донецкой школе № 57, расположенной в прифронтовом Киевском районе, вспоминали о погибших детях, мирных жителях и защитниках Республики. Здесь прошла акция «Звонок для ангелов Донбасса» в знак памяти и скорби жертв украинской агрессии.

Ровно шесть лет назад территория этой школы была обстреляна украинскими карателями во время праздника первого звонка. В 2014-м учебный год в школах начался на месяц позже обычного. Спасая детей от украинских снарядов, погибли военнослужащий Кирилл Добрыдень, учитель биологии Андрей Гребенкин и крестный одного из учеников школы Сергей Сахно.

- Что может быть мирнее школьного двора, праздника первого звонка, детского гомона? Именно в эту мирную жизнь целились украинские преступники. Это чудовищно, преступно, непостижимо, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин, который принял участие в памятной акции.

Он отметил, что враги не учли стойкости наших жителей. Не предусмотрели, насколько они готовы идти на подвиг, жертвовать своей жизнью, чтобы спасти человека рядом.

- Мы посвящаем этот день памяти жертв украинской агрессии, памяти детей, которые не услышат школьного звонка, памяти наших граждан, которых настигли осколки украинских снарядов. Каждое 1 октября мы будем проводить подобные уроки. Мы должны чтить и помнить подвиги наших соотечественников. В памяти – наша сила, и в ней будет ваша сила, ребята! - обратился Пушилин.

Денис Пушилин возложил цветы к мемориальному знаку «Звезда Героев», установленному на фасаде здания школы. Фото: denis-pushilin.ru

Собравшиеся возложили цветы к мемориальному знаку «Звезда Героев», установленному на фасаде здания школы. А еще прикрепили колокольчики к рябине, посаженной на месте, куда в 2014 году прилетел украинский снаряд, унесший жизни горожан. В завершение памятной акции прозвучал школьный звонок для ангелов Донбасса.

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