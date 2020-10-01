Для жителей республик Донбасса «Ощадбанк» продлил до 1 ноября срок действия просроченных карт

Из-за карантина пропуск дончан на Украину закрыт на линии соприкосновения в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

«Ощадбанк» лишь до 1 ноября не будет блокировать карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса, срок действия которых истек во время карантина. Такое решение банк принял только 30 сентября, за день до окончания предыдущего моратория, ограниченного 1 октября.

- Карты для переселенцев, которые обслуживаются по тарифному пакету «Мій рахунок» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года, – говорится в сообщении банка.

В «Ощадбанке» напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.

- Если вы получили СМС-сообщение от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, то можете снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 ноября, – уточнили в банке.

Теперь у жителей ДНР есть еще месяц, чтобы поехать на территорию Украины для получения новых карт. Иначе они останутся без украинских пенсий и пособий. Но попасть в незалежную можно только через территорию России. Из-за карантина пропуск дончан на Украину закрыт на линии соприкосновения в Донбассе.

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