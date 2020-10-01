В ДНР во время бури сгорело более 30 домов и построек

Огонь с полей перекидывался на дома и постройки. Фото: МЧС ДНР

Более 30 домов и построек повреждено или уничтожено от огня за минувшие сутки в Макеевке, Шахтерске и Дебальцево. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Советском районе Макеевки в поселке Нижняя Крынка по улице Челюскинцев уничтожены восемь нежилых частных домостроений, сухая растительность на площади 85 га, а также поврежден один жилой дом, — сказано в сообщении.

А в это время в Шахтерске в поселке Кантарное огнем были повреждены три домостроения по улице Первомайской. Также уничтожены три частных нежилых полуразрушенных дома, три летних кухни и пять хозпостроек по улице Нагорной.

В поселке Коммунар в Дебальцево пожар уничтожил пять нежилых частных домов, три хозпостройки, 50 гектаров сухой травы и 10 гектаров подстилки лиственного леса.

Пожары охватили ландшафтный парк «Зуевский» в районе Харцызска и урочище «Севастьяновка» в Амвросиевском районе.

Всего за сутки сотрудники МЧС ДНР за сутки ликвидировали 154 пожара, из которых 76 пришлись на возгорания сухой растительности.

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