Коронавирус в ДНР: Десять жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 98 жителей, а десять – умерли. За это время только 10 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 98 случаев заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3580. На лечении сейчас находятся 1269 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2106 человек. Из них 10 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 10 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте 44, 45, 65, 68, 72, 73, 90 лет и женщины в возрасте 68, 74, 83 лет. Общее количество умерших – 205.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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