Боятся, что разоблачат ложь: Украина отказывается от видеофиксации заседаний Контактной группы по Донбассу

Владислав Дейнего рассказал, что представители Киева хотят «конфиденциальности». Фото: lug-info.com

30 сентября прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Встреча из-за пандемии коронавируса проходила в режиме видеоконференции. Но при этом не было аудиовидеозаписи хода заседаний.

- В ущерб объективности украинская сторона отказалась от механизмов обеспечения открытости освещения хода переговоров в пользу односторонних интерпретаций. Мы выступали за предложение по ведению и, при необходимости, публикации аудиовидеозаписи хода заседаний, чтобы у общества было четкое понимание того, что происходит на переговорах, и какие соглашения достигаются. Украина же выступала за «конфиденциальность» и индивидуальные заявления и трактовки о ходе переговоров. В этом их поддерживала ОБСЕ, - сообщил полномочный представитель ЛНР, глава МИД Республики Владислав Дейнего.

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова отметила, что довольно сложно доказать, что выдаваемые украинскими представителями заявления ложны. Поэтому республики настаивают на ведении аудио- и видеофиксации заседаний.

Напомним, что 30 сентября не удалось достичь прогресса в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания ТКГ.

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