1 октября на дорогах в ЛНР начали проверять регистрацию автомобилей

Все машины в ЛНР должны иметь республиканские номера. Фото: Скриншот видео МВД ЛНР

Сегодня, 1 октября, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД ЛНР начали проверять весь транспорт на наличие республиканской регистрации. Профилактические мероприятия проходят под условным названием «Документ». Об этом сообщили в центре общественных связей МВД.

- Основное внимание сотрудников ГИБДД будет уделено контролю за соблюдением требований законодательства ЛНР в вопросе своевременной регистрации транспорта, пресечению фактов управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение – штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, что 30 сентября в ЛНР закончился срок обязательной регистрации транспортных средств.

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