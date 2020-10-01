«Угрожали расправой над братом» Сотрудники СБУ пытались завербовать военнослужащего ЛНР

Спецслужбы Республики вычислили сотрудников СБУ, которые пытались завербовать военнослужащего ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники службы безопасности Украины угрожая расправой над братом - пытались завербовать военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР, отметив, что специалисты правоохранительного ведомства установили данные сотрудников украинских спецслужб.

- В частности, Цицилин В. В. и Матыка В. А., оперуполномоченные отдела контрразведки 3-го управления главного управления СБУ в Луганской и Донецкой областях, потребовали от проживающей на территории Украины матери военнослужащего ЛНР убедить сына оказывать содействие СБУ путем сбора и передачи сведений о боевых позициях Народной милиции ЛНР, кадровом составе и так далее, - говорится в сообщении МГБ.

В обмен на предоставленную информацию женщине обещали включить сына в программу «Тебя ждут дома».

- При этом в случае отказа украинские силовики пригрозили расправиться с родным братом военнослужащего ЛНР, который проходит службу в рядах ВСУ, - рассказали в ведомстве.

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