Глава МИД ДНР сделала заявление по итогам переговоров Контактной группы

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Донецк на сегодняшней видеоконференции Контактной группы выступил за конкретизацию мер по верификации фиксируемых нарушений перемирия в Донбассе.

- Мы считаем, что необходимо конкретизировать меры в части верификации фиксируемых нарушений и их устранения, для чего, собственно, и был предусмотрен координационный механизм, - сказала Никонорова.

Глава МИД ДНР отметила, что это особенно важно сейчас, когда Украина своим отказом от проведения совместной инспекции в районе Шумов фактически разрушила дополнительные меры.

- К сожалению, и сегодня не удалось достичь конструктива в этом вопросе – представители официального Киева откровенно пытались замять эту тему, в связи с чем Контактная группа поручила рабочей группе по вопросам безопасности вернуться к обсуждению нашего предложения по конкретизации документа на следующем заседании, - заявила Наталья Никонорова.

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