«Видимо, в 2014 году, когда начался конфликт в Донбассе, плотный гастрольный график не всем позволял отслеживать события»: Глава ДНР отреагировал на заявление Зеленского

Глава ДНР отреагировал на заявление Зеленского Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на опубликованное от лица президента Украины Владимира Зеленского заявление.

- Ознакомился с заявлением от лица украинского президента на официальном сайте, в котором обозначается, что главной целью Киева является «возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях», - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что возникает вопрос: о каких оккупированных территориях идет речь?

- Если о территориях Республик Донбасса – то кто их оккупировал? Уроженцы Донецка, Макеевки, Шахтерска и Новоазовска, которые всю жизнь живут в этих городах и не оставили их даже после того, как Украина начала их обстреливать? – говорит Пушилин. - Видимо, в 2014 году, когда начался конфликт в Донбассе, плотный гастрольный график не всем позволял отслеживать события.

Руководитель Республики напомнил, что конфликт начался именно из-за того, что жители Донбасса категорически не согласились жить в соответствии с «украинскими условиями».

- Свой отказ от этих самых условий народ Донбасса четко обозначил, в том числе в Иловайске и в Дебальцево. И теперь минский процесс является единственным механизмом, благодаря которому стороны имеют все более призрачные шансы мирно урегулировать возникшие противоречия.

По словам Дениса Пушилина, Киеву нет дела ни до своих международных обязательств по Минским соглашениям, ни до возобновления мира в Донбассе.

- Равно как и судьбы миллионов жителей для украинских чиновников – пустой звук, - говорит Глава ДНР. - Тем не менее мирный путь у Украины только один, и он невозможен без прозрачного, непосредственного и результативного диалога с нами на минской площадке. Поэтому украинскому руководству необходимо заканчивать с ультиматумами и громкими формулировками и приступать к выполнению своих обязательств.

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