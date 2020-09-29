Погода в Донецке на день: В последний день сентября дончан ждет дождь

Сентябрь прощается дождями с Донецком. Фото: Евгении Ка

Сентябрь долго баловал дончан сухой, теплой погодой. Температура достигала почти летних цифр +28 днем и +18 вечером. Но к концу сентября ветра принесли дождливую прохладную погоду.

В Донецке завтра, 30 сентября, облачная погода продержится весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Днем температура воздуха будет +20, вечером +12. Дождливыми также окажутся первые числа октября.

30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.

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