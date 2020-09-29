Пять молодых лошадей переданы кавалерийскому взводу полиции ДНР

Лошадей будут обучать базовым навыкам, голосовым командам и приучать к седлу. Фото: ДАН

Кавалерийский взвод патрульно-постовой службы донецкого городского управления полиции пополнился пятью новыми питомцами.

- В кавалерийский взвод полка ППС донецкого ГУ полиции поступили пять молодых лошадей, – сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. – Новобранцам предстоит пройти длительное обучение, после которого они станут выполнять служебные обязанности. Для начала животным необходимо привыкнуть к новой обстановке и людям. Далее лошадей будут обучать базовым навыкам, голосовым командам и приучать к седлу.

На данный момент, в кавалерийском взводе служат 15 лошадей. Среди них есть один «почетный пенсионер» – 30-летний конь, который находится на содержании, но уже не исполняет своих обязанностей. Помимо патрулирования парковых зон кавалеристов задействуют во время проведения массовых мероприятий.

Уточняется, что нести службу в столице новые питомцы смогут через несколько лет.

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