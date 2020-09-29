Ни война, ни коронавирус, ни штормовой ветер не помешали дончанам развернуть паруса: Как в степном Донбассе провели регату за «Кубок Донбасса»

Чемпион Украины по парусному туризму, капитан парусного судна "Мистраль" Ольга Дмитрук - истинная дочь своего отца Игоря Крыгина, который стоял у истоков зарождения парусного туризма в Донбассе. Фото: Андрей Пилипенко

В эти выходные на Старобешевском водохранилище состоялась 41-ая регата за «Кубок Донбасса». Если уж война не помешала ежегодно проводить эти соревнования, то куда там коронавирусным ограничениям! Одиннадцать экипажей из Нового Света, Донецка, Макеевки собрались, чтобы посостязаться в гонках по треугольнику, но в основном, чтобы встретиться вместе. Несмотря на соперничество, здесь все, как одна семья.

Многие в этом спорте не один десяток лет, под парусами выросли их дети, которые со временем тоже заняли свое место на палубе. И есть в этом что-то непостижимое – жители степного Донбасса, у которых война отняла оба моря и крупные водоемы, все равно упрямо раскрывают паруса навстречу ветру.

Это даже не спорт, а образ жизни. Фото: архив Ольги Дмитрук

К слову, ветер разыгрался и впрямь нешуточный, закручивая волны в барашки и яростно хлопая парусами на уже собранных и готовых к гонкам катамаранах. Спортсмены замеряют его скорость специальным прибором – анемометром, порывы достигают 14 м/с.

Скорость ветра замеряют специальным прибором - анемометром Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет капитанов принимает решение повременить с гонками до обеда. Сейчас это может быть опасно – глубина Старобешевского водохранилища местами достигает 22 метров. Самое время послушать байки опытных спортсменов. Уж чего-чего, а этого добра у них хватает!

На регату приезжают целыми семьями Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Байка № 1 или От чего приходится отказываться на пути к победе

- Эта история случилась в далеком 2005 году на чемпионате Украины по парусному туризму, - рассказывает чемпион Украины в парусном туризме Ольга Дмитрук, капитан парусного судна «Мистраль». - Я тогда на своем катамаране «Мистраль» впервые вышла на такой уровень соревнований и вообще в море, до этого были местные водоемы. Мы довольно удачно шли по дистанции. А рядом тоже впервые шел экипаж совсем новичков – Владислав и Ольга, у которых совсем не было опыта. Их катамаран был очень ветхим, приобретенным по случаю у старого капитана. Мы шли от Ялты на мыс Змеиный и затем на Бердянскую косу. Дул попутный ветер.

А на обратном пути дул встречный ветер, который поднял волну. Для новичков достаточно сложные условия. Катамаран, управляемый неопытными Владислав и Ольга, перевернулся. Поскольку море не очень глубокое, мачта уткнулась в дно, ребятам не удалось собственными силами перевернуть судно. Другие экипажи поспешили им на помощь, вылавливая их самих и плавающие повсюду вещи. Совет капитанов принял решение о снятии с соревнований такого слабого экипажа, учитывая разыгравшуюся непогоду и древний катамаран. Их суденышко было сломано и не могло продолжать гонки.

Игорь Крыгин - один из основателей "Кубка Донбасса". В этом году исполнилось 5 лет с его смерти, но дело его продолжает жить. Фото: архив Ольги Дмитрук

И тут поступило два предложения. Те экипажи, которые были в лидерах и претендовали на победу, заявили, что это не «покатушки» и не морская прогулка, это серьезные национальные соревнования и, если судейская коллегия допустила участие столь слабого экипажа, это не должно стать проблемой более сильных участников, нацеленных на победу. Они отказались брать новичков к себе на борт и тем усложнять собственные условия, рискуя вожделенными призовыми местами.

Другие экипажи, больше походники, которые участвовали в соревнованиях не столько ради победы, сколько ради самого процесса, сказали, что нужно своих выручать, ведь даже разобранный на запчасти катамаран для двоих людей – очень тяжело и неудобно. Большинство капитанов согласились взять «утопленников» с их вещами и разобранным катамараном к себе на борт, хотя такой перегруз сокращал их шансы на победу, чем если бы они шли налегке. Есть в парусном туризме заповедь «Сам погибай, товарищей выручай!»

Ольга Дмитрук с талисманом своего "Мистраля" по имени Вландрик Фото: Юлия АНДРИЕНКО

По-своему были правы обе стороны и тут стоял вопрос выбора: лавры победителя или взаимопомощь? Вопрос могло бы снять наличие специальной спасательной лодки или катера, сопровождающих подобные соревнования, но о таком нам приходилось только мечтать.

Легендарная Шпилька, которая обошла с хозяйкой на "Мистрале" всю водную границу Украины Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В парусном туризме мы поставили во главу угла слово «туризм», а там вопросы взаимопомощи на первом месте. В той истории каждый выбрал свое: кто-то – победу, кто-то – желание помочь, а наши новички получили хороший опыт, модернизировали свой катамаран и стали настоящими парусниками, у которых было потом немало побед.

Пока соревнования отложили, редкая минутка отдыха Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Байка №2 или Как самообладание спасает жизнь

Эта история произошла с опытным спортсменом из Луганска Евгением Коротких. Человек, который никогда не боялся сложных задач, больших просторов и бросал вызов судьбе, заслужил даже среди коллег прозвище «Суицидальник».

История эта случилась в 2007 году. Евгений совершал свой третий поход в далекие страны. Он дошел до Египта, а там его экипаж по какой-то причине покинул капитана, и он принял решение возвращаться через Средиземное море на Украину в одиночку. В принципе, спортсмены знают, чем это чревато, может возникнуть чрезвычайная ситуация, с которой будет непросто справиться без команды, но Евгений решил рискнуть. Его катамаран, рассчитанный на четверых, был длиной 6 метров и оснащен запасными баллонами на случай повреждения основных. Надо же было такому случиться, что ночью в море он напоролся на металлические контейнеры. Ими он пробил основные поплавки и был затерт контейнерами, как во льдах и вскоре пробил два запасных поплавка. Судно начало тонуть. Евгений дал несколько раз сигнал SOS по рации, пустил сигнальную ракету. Но море вокруг было темно и пустынно. Понимая, что это его конец, Евгений побрился, переоделся в чистую одежду и начал молиться, мысленно прощаясь с женой и четырьмя детьми. Невероятное самообладание! На его счастье сигнал SOS принял проходящий мимо корабль, радист понимал русскую речь. Евгений продиктовал свои координаты и помощь к нему подоспела в последний момент.

Это уже 41-ая регата за "Кубок Донбасса". Фото: архив Захара Емельянова

Его доставили в какую-то страну, из которой он еще долго добирался на Украину. А Украина его встретила штрафом за то, что он не вернул в порт судно. После этого Евгений не оставил паруса, не раз предпринимая попытки кругосветки и в 2018 году, уже на новом судне и с новым экипажем, дошел до Канарских островов.

Кофе на капитанском кресле особенно хорош Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Продолжение следует

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