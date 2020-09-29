В Республике состоялась регата за «Кубок Донбасса»

Победила команда из Донецка. Фото: Захар Емельянов

В эти выходные на Старобешевском водохранилище состоялась 41-ая регата за «Кубок Донбасса». Если уж война не помешала ежегодно проводить эти соревнования, то куда там коронавирусным ограничениям! Одиннадцать экипажей из Нового Света, Донецка, Макеевки собрались, чтобы посостязаться в гонках по треугольнику, но в основном, чтобы встретиться вместе.

Ветер, как назло, разыгрался нешуточный. Спортсмены замеряют его скорость специальным прибором – анемометром, порывы достигают 14 м/с.

Состоялось несколько гонок по треугольнику, не обошлось без порванных парусов и перевернутых катамаранов. Абсолютным лидеромом регаты, которому достался «Кубок Донбасса», стал экипаж парусного судна «Абуяка» - капитан Юрий Лесничий, матросы - Захар Емельянов, Дмитрий Тугай.

Остальные призовые места поделили между собой экипажи из Макеевки. Второе место у экипажа парусного судна «Икар» (капитан – Сергей Бондаренко), третье - «Меркурий» (капитан – Юрий Беляев).

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