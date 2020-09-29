Украина заявила, что Верхвной раде никто не указ: Переговоры по Донбассу зашли в тупик

Встреча контактной группы в режиме видеоконференции прошла сегодня. Фото: ДАН
Переговоры в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик из-за нежелания украинской стороны обсуждать постановление Верховной рады о местных выборах и влиять на его отмену или изменение.
- Заседание политической рабочей группы прошло за полтора часа. От Киева никакой внятной позиции по изменению постановления о местных выборах, в которое уперлись переговоры, не прозвучало. Сослались на то, что сегодня в Раде будет комитет, где должна обсуждаться судьба злосчастного постановления, точнее, изменений в него. В Раде есть два проекта изменений постановления, но ни один из них в Контактную группу не внесен и не обсуждался, - заявил представитель ЛНР в подгруппе Родион Мирошник
Он также добавил, что на сегодняшнем заседании украинская делегация сообщила, что Верховной раде «никто не указ» и представители Киева в Контактной группе за нее ответственность нести не могут.
Также Мирошник добавил, что спустя полтора часа обмена мнениями, координатор от ОБСЕ констатировал, что переговоры в надежном тупике и закрыл заседание.
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