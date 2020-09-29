В Донецкой Республике выявлен 51 случай заболевания коронавирусом

Маски пока дело добровольное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятьдесят один новый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в ДНР в минувшие сутки.

- Согласно исследованиям, проведенным 28 сентября, выявлен 51 случай заболевания, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Там добавили, что за отчетный период из лечебных учреждений с дважды отрицательным тестом на COVID-19 выписано 26 пациентов, один человек умер.

С учетом последних данных, в Республике подтверждено 3385 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 2057 человек, 188 скончались.

Пока в ДНР школы продолжают процесс обучения в штатном режиме. А вот вузы с 28 сентября переведены на дистанционное обучение пока до 11 октября. Продолжают работать театры, филармония, заведения общественного питания.

Украина продолжает бить антирекорды по COVID-19. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3627 пациентов. С начала пандемии в стране заразились 204 932 человека, умерли 4065.

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