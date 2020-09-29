Обмен пленными, гуманитарные коридоры с Украиной, поиск пропавших без вести: Начались переговоры по Донбассу контактной группы

Седьмой год решается судьба Донбасса. Фото: Евгении Ка

Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала встречу в режиме видеоконференции.

- Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции, — сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

Вместе с тем в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой добавили, что участники рабочей группы по гуманитарным вопросам также приступили к переговорам.

Сегодня запланированы переговоры во всех четырех рабочих подгруппах.

Уточняется, что главной темой заседания гумподгруппы остается обмен военнопленными. Кроме этого, стороны планируют обсудить вопрос работы гуманитарных коридоров, позволяющих пересекать линию соприкосновения гражданам в период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19. Еще одна тема встречи – проработка мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел.

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