В ЛНР один летальный случай от коронавируса

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19 Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19.

- Зарегистрирован один летальный случай, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 35 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 33 млн, из них более 996 тыс.скончались.

Сейчас власти Республики снова ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

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