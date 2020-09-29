В ЛНР один летальный случай от коронавируса

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19.
- Зарегистрирован один летальный случай, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 35 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 33 млн, из них более 996 тыс.скончались.
Сейчас власти Республики снова ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
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