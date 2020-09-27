Перемирие с Украиной позволило установить опоры для подстанций в поселке ЛНР

За время перемирия также удалось сделать ремонт буровой установки и продолжить бурение скважины на воду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перемирие и дополнительные меры его контроля позволили коммунальщикам Республики спокойно работать на подстанции водонасосной станции в расположенном у линии соприкосновения поселке Зеленая Роща. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В рамках строительства водонасосной станции в населенном пункте Зеленая Роща сотрудниками коммунальных предприятий Республики проведены работы по установке опор для подстанций, — говорится в сообщении.

Кроме того, Осадчий добавил, что сотрудники строительных организаций тем временем продолжают оборудование пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое», а также укладку асфальтированного покрытия проезжей части.

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