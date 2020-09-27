28 сентября на КПВВ «Еленовка» будет работать гуманитарный коридор

Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник на линии разграничении в Донбассе на КПВВ «Еленовка» будет работать гуманитарный коридор. Пропуск граждан через границу будет осуществляться по плану с 9.00 до 18.00. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

— В понедельник, 28 сентября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе добавили, что при въезде на территорию Республики человек должен заполнить специальный бланк на то, что он соглашается пройти в стационарное отделение больницы для обследования. Также можно сделать экспресс-тест на COVID-19 прям на линии разграничения. Только он платный.

Если результат экспресс-теста на коронавирус будет отрицательным, то двух недельную самоизоляцию можно пройти по месту проживания (пребывания). В случае, положительного результата – человека отправят в стационар медучреждения Республики для дальнейшего обследования.

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