В Луганщине силовики ранили полицейского, пытавшегося задержать их за кражу кабеля

В краже кабеля был замешан командир отделения сержант Антипенко и его подчиненный солдат Беликов. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Боевики ВСУ из 30-й бригады украли около 700 метров кабеля и оставили 400 абонентов Николаевки без электричества. После они хотели сбыть награбленное в пункте приема цветных металлов. Но в итоге встретились с полицейским. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— После совершения преступления военнослужащие на служебном автомобиле "Урал-4320" отправились в пункт приема цветных металлов в населенном пункте Николаевка, куда попытались сдать похищенное имущество. Хозяин пункта приема, осознав, что причиной обесточивания населенного пункта явились преступные действия военнослужащих, которые решили обогатиться за счет сдачи алюминиевого кабеля, сообщил о случившемся участковому инспектору, — рассказал Осадчий.

При попытке задержания боевиков, они оказали сопротивление. Один из них выстрелил сотруднику полиции в ногу. Сами правонарушители сбежали. Они скрываются на территории Украины.

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