Ребятам из донецкой школы-интерната рассказали о подвиге защитников Республики на Саур-Могиле

Воспитанники школы-интерната пообщались с военнослужащим батальона «Восток», который оборонял легендарную высоту летом 2014 года. Фото: ombudsmandnr.ru

30 ребят из донецкой школы-интерната №3 в возрасте от 13 до 17 лет побывали на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Мероприятие с символичным названием «Аллея славы» организовали для воспитанников воины-афганцы при содействии Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой и администрации Донецка. Об этом рассказали в аппарате омбудсмена.

- Ребята познакомились с историей одной из достопримечательностей Донецкого края, а также встретились с защитником Республики, военнослужащим батальона «Восток», который оборонял легендарную высоту летом 2014 года, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Детям рассказали о боях за Саур-Могилу между ВСУ и ополчением ДНР. О подвиге защитников Республики, которые ценой собственной жизни удержали контроль над стратегически важной позицией.

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