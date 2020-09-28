Школы ДНР перешли на российские стандарты: что изменилось

Школы ДНР сохранили некоторые региональные особенности. Фото: администрация города Донецка

В Донецкой Народной Республике в школьную программу введены новые учебные предметы и курсы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В начальной школе появился новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Кроме православных традиций, дети будут изучать также основы иудейской, исламской, буддийской культуры и базовые этические нормы.

- Этот курс не является религиозным, а носит исключительно общекультурный, светский характер. Он может изучаться полностью или частично по выбору родителей, - подчеркнули в Министерстве образования и науки.

С 5 по 9 класс введен обязательный курс «Основы безопасности жизнедеятельности», а в 10-11 классах - предмет «Экология» и курс «Естествознание» (изучается по выбору общеобразовательной организации). Старшеклассникам предложен предмет «Россия в мире». Также введен обязательный курс «Индивидуальный проект». Школьников будут обучать разработке, презентации и реализации учебных исследований.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года школы Республики перешли на российские образовательные стандарты, сохранив при этом некоторые региональные особенности.

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