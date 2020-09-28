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30 сентября части Донецка отключат воду

На водопроводном узле будут проводить плановые работы
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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30 сентября части Донецка отключат воду

30 сентября части Донецка отключат воду

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов будут остановлены водопроводный узел «6 Красная Звезда» и Моспинские РЧВ. Об этом сообщает ГП «Вода Донбасса».

- С 8.00 30 сентября до 20.00 1 октября без холодного водоснабжения останутся следующие потребители: Пролетарский район и город Моспино – полностью; Буденновский район: улица Довженко, улица Георгия Димитрова, улица Октября, улица Багратиона, д. 47-51, а также полностью поселок городского типа Ларино, поселок Тепличный и село Павлоградское, - говорится в сообщении «Воды Донбасса».

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