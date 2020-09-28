В Донецком ботаническом саду открывают неизвестные места

Мини-Версаль, японский сад, аллея ароматов – лучшее место для семейного отдыха и прогулок с друзьями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

До заморозков в столице Республики еще далеко. Синоптики обещают три бабьих лета этой осенью. Многие отправятся в ботанический сад. Расположенный в заповедном месте он таит много неизведанного. Некоторые аллеи и экспозиции там были открыты уже во время войны.

ДАЖЕ ПЧЕЛЫ ДИКИЕ

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в Донецком ботаническом саду листья еще не опали, а только приобретают желтоватые и багряные оттенки. Здесь цветут георгины, астры и хризантемы - сиреневые, белые, бордовые, желтые. Над ними роятся дикие пчелы, но они так заняты сбором нектара, что кажется, не замечают присутствия людей.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мой гид - сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко начала экскурсию по малоизвестным уголкам, что называется, с парадной. Этот небольшой участок назван в честь второго директора Евгения Николаевича Кондратюка, при котором ботанический сад достиг необычайного расцвета в 1977 году. Его бюст встречает посетителей в самом начале экспозиции.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В цветнике многих удивляют комнатные бегонии и традесканции.

- Их высаживают в саду Кондратюка каждую весну, а на зиму заносят в теплицы, где они пережидают холода в горшочках, - рассказывает Наталья.

Среди многообразия растений обращает на себя внимание хвойное дерево с желтыми иголками.

- Это лиственница, которая на зиму сбрасывает иголочки, - говорит гид.

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ И МИНИ-ВЕРСАЛЬ

Под тенью высоких деревьев шагаем в итальянский сад. Здесь подростки меряют шагами клумбы с красными геранями, обрамленные заборчиками из бирючины. Поблизости фотосессию устроили две девушки. Плетистые розы персикового цвета, вьющиеся на деревянных опорах, никого не оставляют равнодушными.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь есть даже олеандр. Он цветет махровыми цветками, похожими на розочки.

- Это дерево из Средиземноморья. У нас олеандр не растет в открытом грунте зимой. Поэтому в октябре его занесут в оранжерею до следующей весны, - говорит Наталья.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По соседству находится мини-Версаль. Впечатляют большие кубы, конусы и шары сформированные из вечнозеленого самшита и золотистой бирючины. Они образуют целые лабиринты. Шагая вдоль них по тропинке, будто действительно оказываешься во Франции времен Людовика XIV.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДИНОЗАВРОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ДРУЖБЫ

Выходим на аллею «Дружбы народов». По обе стороны растут очень редкие деревья гинкго, которые называют динозавровыми.

- Гинкго - это первое дерево, которое появилось на земле и дожило до наших дней, - рассказывает Наталья. - Оно является символом любви, стойкости и долголетия, поэтому именно такой символ отражает дружбу народов.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Проект создания сада «Дружбы народов» был запущен первым Главой Республики Александром Захарченко ко Дню народного единства в 2015 году. Это российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября. Он увековечивает важное событие - освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году - и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

- Здесь гинкго посадили представители различных национальных общин ДНР, - рассказывает Наталья. – Это греки, болгары, армяне, абхазы, евреи, сирийцы, иорданцы, дагестанцы, осетины, латиноамериканцы и другие.

ДЕЛЬФИН, КАК ЖИВОЙ

Дальше – «Дно морское». Участок получил такое название за сходство растений с водорослями, кораллами и морскими звездами. Здесь растут стелящиеся можжевельники и барбарисы.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Игривый дельфин, выстриженный из кустарника, скользит по отмели к морской анемоне - лещине извилистой, - показывает Наталья. - Щупальцами огромной медузы покачиваются ветви шелковицы плакучей, и, как стайки тропических рыбок, цветут до поздней осени кусты гибискуса, родственника розы китайской.

Рядом коллекция редких древесных растений. Самое необычно из них, пожалуй, уксусное дерево.

- У него кислые соцветия, которые индейцы использовали для приготовления напитков, - рассказывает Наталья.

То тут, то там порхают сойки. Между кустов прыгают белки. Во время войны их расплодилось очень много. Они стали почти ручными.

НАСТОЯЩИЙ УГОЛОК ЯПОНИИ

Одна из новых экспозиций – «Японский сад». Заходим через ворота-тории.

- Такие перед всеми японскими храмами, чтобы человек мог отмести все суетное и проникнуться красотой и гармонией, - говорит Наталья.

На входе деревце с табличкой «Сакура».

- Этот сорт называется «Нотка счастья», - продолжает гид. - Его подарили первые выпускники нашей Школы садовника.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь коллекция растений из Юго-Восточной Азии – больше 40 видов.

- Она собиралась долгие годы, - рассказывает Наталья Балабенко. - Устойчивые к условиям Донецкого региона растения выращивались из семян, полученных от других ботанических садов.

В центре необычного сада - чайный домик. Недалеко отсюда раскинулся искусственный миниатюрный водоем с осокой по берегам. Для современного человека сад в японском стиле - это место, где можно насладиться атмосферой спокойствия и ощутить единение с природой.

ВТОРОЕ ЦВЕТЕНИЕ РОЗ

В розарии, расположенном в глубине ботанического сада, второй раз зацвели розы. Не только красные с желтыми, но и голубые.

- Вообще, в природе таких роз не бывает. У нас редкий селекционный сорт голубых роз сиреневого оттенка, - говорит Наталья.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По середине розария расположена клумба с высоченными цветами каннами алого цвета.

- Есть легенда, - рассказывает гид. – Что канна выросла на месте, где пролилась кровь, когда был нарушен мирный договор, заключенный индейским вождем.

Шагаем дальше. Впереди три высоких «плакучих» шелковицы. Их короны напоминают слонов. Теперь дети разевают рты, когда идут со стороны липовой аллеи.

- Вот отсюда можно рассмотреть слона со слонихой и слоненком, идущих рядом, - показывает Наталья.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ТАЙНА ЩЕПОТЬЕВСКИХ ДУБОВ

Переходим на поляну с избушкой Бабы Яги. Оттуда выглядывает мальчишка.

- Сюда обязательно нужно водить детей, им здесь очень нравится, - говорит Наталья.

Этот уголок создавался еще как поляна сказок Александра Пушкина. С 70-х годов здесь остался каменный барельеф дядьки Черномора и фигура из дерева Василисы Премудрой.

Здесь же в парковой зоне растет дерево, которое в народе называют «слоновыми ушами». Такое название оно получило не за высокий рост, а за большие листья, формой напоминающие уши слона.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Перевести дух с Натальей решили на лавочке под двумя дубами. Один из них высокий, а второй - втрое ниже с кроной, похожей на яблоню. Лишь редкие желуди на нем указывают на то, что это тоже дуб.

- Оба дуба, а такие разные, - начинаю разговор.

- Это щепотьевские дубы, - говорит Наталья. – У нас одно время профессор Донецкого национального университета Федор Щепотьев возглавлял группу мутагенеза, изучавшую влияние промышленной среды на деревья. Тогда ученые и провели эксперимент. Один саженец дуба облучили радиацией, а второй - оставили необлученным. И здесь высадили рядом.

- Облученный дуб никак не похож на мощного великана леса. За 40 лет он не оправился от последствий разового облучения радиацией. Такие деревья бывают в лесу, когда они растут в глубокой тени на плохой почве.

АРОМАТЕРАПИЯ УМИРОТВОРЯЕТ

По пути в сад ароматов подходим к памятнику шахтерскому труду. На нас смотрит Герой Соцтруда Николай Мамай. Его фамилия в советские времена была нарицательной; говорили работать по-мамаевски. То есть давать на тонну угля больше нормы каждый день.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Проходим сад плодовых деревьев. Сейчас проходит его реконструкция. Старые деревья убирают, а новые высаживают. Причем по науке. Здесь кроны деревьев или в форме канделябров или колонн.

- За счет этого с таких деревьев удобно собирать урожай, – говорит Наталья. – К тому же те же яблони начнут плодоносить не на 9 год, а уже на 3-4-й.

Проходим рядом с аллеей яблонь, которая была заложена в честь Великой Победы 7 мая 2015 года.

- К нам саженцы этих яблонь привезли из Санкт-Петербургского питомника «Северный сад». По дороге они попали под артобстрел ВСУ под Горловкой. К счастью, все закончилось благополучно.

В саду ароматов «букет» пьянящих запахов. Здесь вперемешку растут хвойные и эфирномасличные растения, выделяющие фитонциды (летучие вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий).

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Здесь можно гулять и улучшать свое психо-эмоциональное состояние, здоровье в целом. Благо, эфирномасличные цветут весь теплый сезон.

В саду ароматов собраны многие лекарственные растения. Из самых известных - шалфей, мята, мелисса и лаванда.

Дальше раскинулся «Кантри-сад», где собраны растения из Северной Америки. Его можно узнать по живописным фигурам ковбоя и индианки Кэт. Каждый может найти себе уголок по душе в этом удивительном месте. Бабье лето располагает.

Неизвестные уголки ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погулять по парковой зоне стоит символических денег. 30 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад работает каждый день с 9 до 18 часов.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.