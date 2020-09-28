В Донбассе на берегу Северского Донца рыбак подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Фото: livejournal.com

Житель Славяносербска подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

При подрыве мужчина лишился левой стопы, получил осколочные ранения правой стопы, минно-взрывную травму, ссадины рук.

- Несмотря на серьезнейшие ранения, мужчина смог сам перетянуть ногу импровизированным жгутом и позвонил брату, а тот сообщил о случившемся в службу 103. Именно брат нашел пострадавшего и вынес на себе до места, куда прибыла скорая помощь, - говорится в сообщении.

Медики доставили пострадавшего в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Идет следствие.

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