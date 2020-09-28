В ДНР депутаты исполняют мечты детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации

В Республике исполняют мечты детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Фото: НС ДНР

Сегодня, 28 сентября, в Донецком драмтеатре имени Марка Бровуна стартовал новый этап благотворительной акции «Дерево желаний», инициированной депутатами Народного Совета.

- Со всех городов и районов мы собирали информацию о детях, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и нуждаются в поддержке. У нас была создана специальная комиссия, которая рассматривала заявки деток на мечты, и из 300 желаний были отобраны 250 наиболее нуждающихся, - рассказала журналистам организатор акции Мария Пирогова, депутат Народного Совета. Еще один из организаторов этой акции депутат Александра Усачева сообщила, что в этом году они принимали и нематериальные желания ребят.

- Это мечты детей, которые хотят стать пожарным, кондитером или полицейским. Такие желания сразу же попадают в профильные ведомства, где их обязательно исполнят, - рассказала депутат.

Сорвать листик с «Дерева желаний» и исполнить мечту ребенка сегодня приходили не только руководители и представители министерств, ведомств, администраций городов и районов, но и простые жители.

Напомним, что проект «Дерево желаний» проходит при поддержке Главы Республики Дениса Пушилина.

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Напомним, что проект «Дерево желаний» проходит при поддержке Главы Республики Дениса Пушилина.