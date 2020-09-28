С 1 октября в Донецке запустят новый автобусный маршрут

В Донецке запустят новый автобусный маршрут. Фото: Архив «КП»

С 1 октября в Донецке организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту общего пользования № 56 «ДС «Крытый рынок» – проспект Ильича – улица Черниговская».

- Новый автобусный маршрут разгрузит пассажиропоток и улучшит транспортное обслуживание жителей и гостей города, - рассказали в администрации города Донецка.

Первые отправления: от улицы Черниговской - в 6.00, от ДС «Крытый рынок» - в 6.23.

Последние отправления: от улицы Черниговской – в 19.15, от ДС «Крытый рынок» – в 20.00.

Предусмотрены такие интервалы движения автобусов по маршруту: в утренние и вечерние часы пик – 15 минут, в межпиковое время – 30 минут.

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