В ДНР объявили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня в Донецкой Народной Республике ожидается штормовой ветер. Синоптики прогнозируют порывы ветра в Донецке и Республике до 20 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- Днем 29 сентября 2020 года в Донецкой Народной Республике и в Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Также он сохранится 30 сентября и 1 октября, - отметили в спасательном ведомстве.

По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе в отдельные дни ожидаются дожди, порывистый ветер 15-20 метров в секунду; основной фон температуры воздуха: ночью +9..14º, днем +18..23º.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На набережной ботсада прижились деревья «Комсомолки»

Они были высажены в честь 95-летия издания (подробнее)