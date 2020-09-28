В Донбассе украинский боевик выстрелил в сослуживца из автомата

В Донбассе украинский военный, издеваясь над сослуживцем, выстрелил в него из автомата. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- 25 сентября на одном из наблюдательных пунктов 25-й бригады в районе Новоайдара, издеваясь над своим сослуживцем и угрожая ему оружием, по неосторожности одним из боевиков был произведен выстрел из автомата. В результате солдат получил ранение, - рассказал Мазейкин.

Пострадавшего доставили в военно-медицинский госпиталь Северодонецка, где документально проходит «как получивший бытовую травму во время выполнения хозяйственных работ.

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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики (подробности)