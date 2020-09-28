В ДНР в список экстремистских организаций внесли СБУ и военную разведку Украины

В Донецкой Народной Республике признали экстремистской деятельность службы безопасности Украины и главного управление разведки министерства обороны Украины. Соответствующее решение вынес Верховный суд Республики. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

- Решением Верховного суда ДНР 25 сентября 2020 года деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории Республики признана экстремистской, - говорится в сообщении.

Отметим, что исковое заявление Генерального прокурора ДНР Андрея Спивака было подано в суд на основании материалов, подтверждающих экстремистскую деятельность СБУ и ГУР (в том числе их региональных органов и структурных подразделений), результатом которой стали убийства командиров воинских частей Народной милиции ДНР, первого Главы Республики Александра Захарченко, а также совершение диверссий на объектах инфраструктуры и промышленности.

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