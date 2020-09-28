В Торезе из-за обрушения породы на шахте травмирован горняк. Фото: МЧС ДНР

В Торезе на шахте «Прогресс» горнорабочий получил травму во время выполнения подземных работ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- 27 сентября в городе Торезе на шахте «Прогресс» государственного предприятия «Торезантрацит» на участке № 1 шестой лавы, ЮП № 3, горизонт 1032 метра, во время работ в конвейерном просеке выпавшим куском горной породы получил травму горнорабочий очистного забоя участка №1 1970 года рождения, - говорится в сообщении.

По данным МЧС, горноспасатели оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь и транспортировали его в тяжелом состоянии в больницу Тореза.

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