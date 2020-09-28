Пловцы ДНР завоевали 17 золотых медалей в Крыму

Пловцы из ДНР заняли первое общекомандное место на открытом первенстве в Крыму. Фото: Архив «КП»

С 24 по 27 сентября пловцы Донецкой Народной Республики принимали участие в открытом Чемпионате и Первенстве Республики Крым по плаванию, где сумели завоевать трофеи различного достоинства. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

Соревнования объединили более 500 спортсменов из 26 команд, которые представляли Республику Крым, Архангельскую область, Краснодарский Край, ХМАО, Якутию, Липецкую область, Ростовскую область, Москву и Санкт-Петербург.

Донецкую Народную Республику на турнире представили 34 человека.

- По итогам соревнований команда Донецкой Народной Республики заняла 1-е место и завоевала 57 медалей, из которых 17 золотых, 19 серебряных и 21 бронзовая. Кроме того, спортсмен ДНР Владислав Максуров выполнил норматив Мастера спорта, а Мария Сидорова и Алина Артамонова, выполнили норматив КМС, - сообщили в Минспорта.

Владислав Максуров и Владимир Конопленко вошли в десятку лучших спортсменов соревнований среди мужчин, по количеству очков FINA. Среди женщин в десятку лучших спортсменок соревнований по количеству очков FINA вошли Нина Скворцова и Алина Артамонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донецком ботаническом саду открывают неизвестные места

До конца октября в Донецке природа будет во всей красе (подробнее)